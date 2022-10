Gut acht Millionen Euro für 110 Stellplätze in einer Tiefgarage? Oder mehr als 70.000 Euro pro Stellplatz? Viel zu teuer. Damit hatte Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) die Anrainergarage beim künftigen „Center of Physics“ – der jetzigen Vorklinik in der Halbärth-/Harrachgasse – im Sommer schon abgesagt. Jetzt kommt aber neue Bewegung in die Sache: Die Stadt beteiligt sich mit 100.000 Euro an den Kosten für die Planungen des Vorentwurfs des gesamten Projektes. Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) errichtet dabei auch eine Tiefgarage, die die Uni selbst benötigt. Die Idee der Stadt: eine zweite Etage als Anrainergarage.