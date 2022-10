Für Brettspielfreunde war es stets ein Fixpunkt im Grazer Eventkalender: das Festival der Spiele. Nach coronabedingter Pause in den vergangenen beiden Jahren ist das Festival nun zurück. Wer neue Spiele oder Klassiker ausprobieren und sich dabei von den Experten von Ludovico beraten lassen möchte, ist am 15. und 16. Oktober in der Alten Technik in der Rechbauerstraße richtig. Der Kartenverkauf läuft bereits.

Nach zwei Jahren Pause fällt das diesjährige Spielefestival etwas kleiner als gewohnt aus, dafür können Besucher und Besucherinnen Spiele ausprobieren, die gerade erst in den Handel kommen. "Der Termin ist diesmal besonders günstig, da unmittelbar vorher die weltgrößte Besucherspielemesse in Essen stattfindet und wir von dort absolute Neuheiten mitbringen", verrät Sarah Ulrych, Geschäftsführerin von Ludovico.