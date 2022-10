An einem Montagmorgen kann er quasi zum Lebensretter werden. Und am Samstagabend den Samstagabend verlängern. Dabei ist es in vielen Cafés und Restaurants längst nicht mehr nur der Kaffee allein, der die Lebensgeister (erneut) weckt – sondern das "Topping", der Milchschaum als Kunstwerk. Quasi der Gruß aus der Küche der Baristas.