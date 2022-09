Es ist ein neues Paradies für Mode-Shopper, das heute im Grazer Murpark eröffnet hat. Auf 2000 Quadratmetern gibt es Designer-Labels, internationale Modemarken, aber auch Schmuck, Deko oder Beauty Produkte.

Die Ware, die die Einkäufer des Diskonter-Riesen, nicht mit saisonalem Wechsel ins Regal stellen, sondern fortlaufend weltweit aufspüren, wird um bis zu 60 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung der Produzenten an die Kunden gebracht. Tausende Einzelstücke werden mehrmals wöchentlich an die mittlerweile 16 Filialen in Österreich geliefert. Das Sortiment wechselt laufend, ist also eine "immer neue" Fundgrube für Schnäppchenjäger. Die Eröffnung der ersten österreichischen TK Maxx-Filiale im Jahr 2015 hatte einen regelrechten Promi-Auflauf zur Folge. Auch in Klagenfurt wurde erst vor wenigen Monaten ein Shop eröffnet.

Die Neugier der Shopper war groß © Foto Fischer

TK Maxx seit 1994 in Europa

TK Maxx ist der Europa-Ableger des 1976 gegründeten US-Kaufhausriesens TJ Maxx. Die erste europäische Filiale sperrte 1994 im englischen Bristol auf. "Wir sind sehr stolz, unseren neuen Shop-Partner TK Maxx mit seinem spannenden Konzept rund um neueste Trends zum bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis zu begrüßen", freut sich Murpark-Managerin Edith Münzer über den Neuzugang in ihrem Center.