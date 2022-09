Ein unbekannter Täter hat die Scheibe des Kiosk-Lokals "Treffpunkt zum 5er" vor rund eineinhalb Wochen eingeschlagen und sich an den Alkoholvorräten bedient. Für Wirtin Eva Meizenitsch ist dies freilich mehr als ärgerlich, war es doch nicht der erste Einbruch in ihr Lokal: "Vor einigen Jahren hat man meine Tür beschädigt und ist eingebrochen. Ein anderes Mal haben sie vom rückseitigen öffentlichen WC durch die Mauer ein Loch geschlagen." Allerdings seien sie nicht - wie offenbar geplant - in ihr Lokal gekommen, sondern in einen Raum der Holding Graz.