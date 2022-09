Eine 78-jährige Oberösterreicherin verbrachte gemeinsam mit einer Reisegruppe und ihrem Mann die Nacht auf Mittwoch in einem Hotel in Laßnitzhöhe. Unbermerkt und ohne Bekleidung verließt die offensichtlich verwirrte Frau gegen 1 Uhr nachts das Zimmer. Dies ging später aus den Bildern einer Überwachungskamera des Hotels hervor. Als ihr Mann (79) gegen 03.15 Uhr aufwachte, begann er rund um das Hotel nach seiner Frau zu suchen. Nachdem das erfolglos blieb, verständigte er in den Morgenstunden die Einsatzkräfte.