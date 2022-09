In diesem Sommer hat so manche Urlaubsreise erneut unter Beweis gestellt, dass Steirerinnen und Steirer mindestens Europameister im Mülltrennen sind – verglichen mit den Usancen in anderen Ländern. Doch auch wenn dieses fleißige Abfallsammeln alternativlos ist: Die Vorstellung, dass wir damit unseren Konsum ungeschehen machen, weil unsere leeren Plastik- und Glasflaschen ohnehin zur Gänze wieder recycelt werden, geht ins Leere.