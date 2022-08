Der im Sudan geborene Autor Abdelaziz Baraka Sakin wurde als neuer Grazer Stadtschreiber 2022/2023 ausgewählt. Er gelte als eine der bedeutendsten Stimmen der arabisch-sprachigen Literatur in der europäischen Diaspora, hieß es am Freitag in einer Aussendung von Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP). „Mit dem neuen Stadtschreiber Abdelaziz Baraka Sakin nimmt Graz seine besondere Verantwortung als Literatur- und Menschenrechtsstadt wahr. Er erinnert uns mit seinem genauen Blick in die Abgründe menschlichen Daseins zum einen an den oft und zu rasch vergessenen Kontinent Afrika, zum anderen aber auch daran, dass die zentralen Fragen menschlichen Zusammenlebens universell sind.“