Im Jahr 2010 gab es weder Corona noch den Ukraine-Krieg, an Krisen mangelte es dennoch nicht. Vor allem das Abdriften der Gesellschaft in eine vermeintlich rechte Richtung wollte man nicht links liegen lassen, so Martin Moser, Geschäftsführer von „Respekt.net“: Also ist der 2010 gegründete Verein bis heute vor allem eine Internetplattform, um österreichweit gemeinnützige Projekte und mögliche Spender miteinander zu verkuppeln. So konnten sich etwa das Anti-Korruptionsvolksbegehren oder die Initiative „Courage“ von Katharina Stemberger etablieren.