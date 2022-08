Graz Museum holt "Cabriostrand" zurück in die Innenstadt

Ein mit Sand gefülltes Cabrio in der blauen Zone diente seit Juli als Kinderspielplatz. Letzte Woche wurde dem Projekt die Anrainer-Parkbewilligung entzogen – jetzt kommt das Auto zurück in die Stadt: In den Innenhof des Graz Museums.