"Der Bischofplatz ist ein wunderschöner Platz, der seiner Funktion als solcher nie gerecht werden konnte, weil er primär als Parkplatz genutzt wurde", meint Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, die am Freitagnachmittag in einer Aussendung auch offiziell machte, was die Kleine Zeitung davor schon vermeldet hatte. Der Bischofplatz ist ab sofort Begegnungszone.