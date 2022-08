Auf den ersten Blick sieht es nach Science-Fiction aus. Und auf den zweiten nach Tempo sowie - den Gesichtern des Publikums nach zu schließen - jede Menge Spaß: Die Rede ist von den Teilnehmern der neuen "eSkootr-Championship", welche in speziellen Anzügen und Rollern über eine Rennstrecke flitzen. Der Auftakt zur rasanten Serie fand in London statt - doch eigentlich begann (fast) alles in Graz.