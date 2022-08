Selbst Ignoranten, die mit Geometrie so gar nichts am Hut haben, hat die deutsche Langzeit-Bundeskanzlerin Angela Merkel beigebracht, was eine Raute ist. Sie bildete diese mit viel Fingerspitzengefühl, um vor Kameras ihre Hände im Griff zu haben. Die Frage, wohin mit meinen Händen, begleitet Politiker stets. Sollen sie damit ihre „Rockzipfel“ halten oder sie an die Hosennaht heften wie Firmlinge?