"Ja, die Strafhöhe ist mit mindestens 850 Euro richtig angegeben", heißt es in einem Informationsschreiben des Grazer Umweltamts. Entlang der Mariagrüner Straße musste man eine Aktion scharf initiieren - nachdem über die letzten Monate das Problem der illegal abgelagerten Gelben Säcken eskaliert ist. Bis zu einen Monat vor den jeweiligen Abholterminen werden die Plastikmüll-Säcke achtlos und teilweise unverschlossen abgelagert - was nicht nur unschön anzusehen ist, sondern auch Ungeziefer anlockt. "In den Müllsäcken befindet sich ja oft nicht nur Plastik, sondern auch anderer Müll oder Lebensmittelreste, die sich die Krähen holen und den Müll verteilen", sagt die Grüne Bezirksvorsteherin Astrid Wlach, die - auch auf Initiative ihres zweiten Vorstehers Helmut Schwab (KPÖ) - den Müllablagerungen den Kampf ansagt.