Die Hitze der Stadt ist in Europa und auch in Graz seit Wochen ein Dauerbrenner - auch in politischen Zukunftsdebatten. Die Koalition will ja in Sachen Klimawandelanpassung den Weg in Richtung Entsiegelung und Begrünung gehen. Vor allem das Pflanzen neuer Bäume steht im Fokus der Stadtregierung.