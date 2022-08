Das Diagnostikzentrum Graz (DZG) in Mariatrost eröffnet mit neuester Technologie eine "neue Ära der Computertomografie": Der CT "Naeotom Alpha" ist der einzige hochmoderne seiner Art in ganz Mitteleuropa, welcher bereits in Vollbetrieb ist. Weltweit gibt es insgesamt nur 25 solcher Modelle bisher. Die Millionenanschaffung des DZG, welches von Herrn Peter Kullnig gegründet wurde, bringe Vorteile und Verbesserungen sowohl auf Seite der Ärzte, als auch auf der Patienten mit sich: Die äußerst scharfe Qualität der Aufnahmen, welche für den gesamten Körper angefertigt werden können, entstehen durch eine neuartig hohe Pixelauflösung. Somit wird unter anderem das Entdecken kleinster Tumore möglich, die zuvor mit herkömmlichen Technologien nicht sichtbar gemacht werden konnten. In manchen Fällen ersetzen die Bilder des "Naeotom Alpha" nun operative Eingriffe, wie beispielsweise bei einem invasiven Herzkatheter.