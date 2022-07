Das "Ordenskrankenhaus Graz-Mitte" nimmt weiter Formen an. Es besteht aus den Elisabethinen und den Barmherzigen Brüdern, die mit dem Abtausch von Abteilungen spezifische Schwerpunkte bekommen. Mit 1. September steht der letzte Schritt in diesem Prozess an: Die Abteilungen für Chirurgie, HNO und Anästhesie der Elisabethinen übersiedeln wie im "Regionalen Strukturplan 2025" vorgesehen zu den Barmherzigen Brüdern in die Marschallgasse. Dort wird gerade der 80 Millionen Euro teure Um- und Ausbau des Hauses finalisiert. Am 21. September steht die große Eröffnungsfeier auf dem Programm.