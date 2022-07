Es ist ein Grazer Dauerbrenner, der in jüngster Zeit neuen Zündstoff erhielt: Seit Jahren sorgt der zunehmende Radverkehr in der Schmiedgasse für Aufregung - wohlgemerkt eine ausgewiesene Fußgänzerzone, in der Radler mit Schritttempo (5 km/h) geduldet werden. So manche Spaziergänger fühlen sich an einen Spießrutenlauf erinnert, ständig darauf bedacht, heil durch die Gasse zu kommen. Seit Kurzem nun verengt einerseits der neue Gastgarten beim Aiola Living (vormals Brühl) den Spielraum ein wenig - viel schwerer wiege aber der Umstand, "dass viele jetzt auch noch mit Elektro-Scootern und Lastenrädern durchbrettern. Das ist keine Fußgängerzone mehr, das ist in Wahrheit ein Radweg und eine beliebte Abkürzungsstrecke!", schüttelt Georg Leitner von der Welscher Stub'n den Kopf.