Wie jemanden helfen, der sich nicht helfen lassen will? Muss es eine Stadt aushalten, wenn ein Obdachloser sein Lager quasi mitten am Hauptplatz aufschlägt und Schuhe, Flaschen, Schlafsack, Essen und mehr in einem Durchgang neben einem Geschäft stapelt? Diese Fragen beschäftigen nun bereits seit bald einem Jahr die Politik, Sozialarbeiter, die Grazerinnen und Grazer selbst sowie Touristen.