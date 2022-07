Mit voller Wucht traf das ein, was Meteorologen für den Montag vorhergesagt hatten: Schwere Unwetter zogen am Nachmittag und auch noch in der Nacht auf Dienstag über weite Teile der Steiermark hinweg. Auch der Großraum Graz war betroffen, sowohl die Grazer Berufsfeuerwehr (BF) als auch zahlreiche freiwillige Kräfte in den Umlandgemeinden standen im Dauereinsatz. Allein die BF Graz hatte 35 Einsätze aufgrund von Unwetter/Starkregen abzuarbeiten, insgesamt machte das 59 Einsätze am Tag. 39 Einsätze machten die Unwetter in Graz-Umgebung notwendig. 50 Liter gingen bis Dienstagfrüh binnen 24 Stunden in Graz nieder, in Frohnleiten waren es 60,3 und in St. Radegund 50,6 Liter. In den sozialen Medien waren in Graz Bilder der überfluteten Elisabethstraße und der Grabenstraße zu sehen.