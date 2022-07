Was die Kleine Zeitung im April thematisierte, wurde am Montagnachmittag im Detail der Öffentlichkeit präsentiert: Sieben durchaus spektakuläre Projekte sollen es der Stadt Graz ermöglichen, langfristig unabhängiger von Gaslieferungen zu werden – vor allem mithilfe der Abwärmenutzung. Und damit eine Preisstabilität garantieren. Das reicht von der erstmaligen Müllverbrennung auf Grazer Stadtgebiet über einen Speichersee in Kalsdorf bis zum Verfeuern von Klärschlamm in Gössendorf.