In einem noch nie da gewesenen Ausmaß suchen steirische Unternehmen derzeit nach Mitarbeitern – in klassischen Stellenanzeigen genauso wie in Aufrufen in sozialen Medien oder gar Radiospots. In der Grazer Herrengasse wird das Flehen buchstäblich in die Auslage gestellt: Auf fast jedem Schaufenster prangt die Bitte an potenzielle Arbeitnehmer, sich zu melden. Es ist eine Entwicklung, die sowohl an Stammtischen als auch in den Büros von Personalchefs hitzig diskutiert wird. Wo sind all die jungen Arbeitskräfte hin? Und was bedeutet das für unsere Wirtschaft – morgen und in zehn Jahren?