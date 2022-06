Andere DJs seiner Bekanntheitsliga machen es nicht mehr ohne gewaltigen Bühnenaufbau, Pyro-Show und Konfetti-Wahnsinn. Für Fatboy Slim reicht ein simples DJ-Pult mit CD-Playern, Mischpult und Laptop, und eine Leinwand für Visuals. Norman Cook, so heißt der 58-jährige Brite eigentlich, ist der größte Star am diesjährigen Grazer Springfestival. Er zeichnete in den 80er- und 90er-Jahren mit gleich mehreren Musikprojekten für Welthits verantwortlich. Das

bekannteste ist freilich Fatboy Slim, der in den Neunzigerjahren die Generation MTV prägte wie wenig andere.