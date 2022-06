Schon dieses lange Wochenende rollen die Kurzurlauber in ihren Autos wieder in Massen in Richtung Süden. Viel Zeit bleibt nicht mehr, ehe dann die Blechlawinen in den Sommerferien wieder Hochsaison haben. Die Wochen davor nützt aber nun die Asfinag dafür, den Plabutschtunnel in Graz noch einmal auf Herz und Nieren zu prüfen.