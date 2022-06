Der Rücktritt des steirischen Landeshauptmanns Hermann Schützenhöfer letzte Woche war Dienstagnacht auch das große Thema in der ORF-Satiresendung "Willkommen Österreich". Zuerst holten Christoph Grissemann und Dirk Stermann gleich zu Beginn der Show in ihren Standup-Gags aus: "Hat er vor achtzig Jahren eine Seminararbeit gefälscht? Nein! Hat er einen Yachturlaub auf Parteikosten gemacht? Nein!". Er sei skandalfrei zurückgetreten, als einer von wenigen ÖVP-Politikern, gegen die momentan nicht ermittelt würde. Sein Fett bekam der abgetretene Landesvater aber freilich trotzdem ordentlich weg - zum Beispiel in einer originell zusammengeschnittenen Rede, die ihn unter anderem ausführlich von seinem Kühlschrank-Inhalt erzählen ließ ("Es war Kohl").