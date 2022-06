Mit dem Abgang von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) werden die politischen Karten im Land Steiermark neu gemischt. Und die KPÖ hofft nun, ein besseres Blatt in die Hand zu bekommen. Das Ziel, das Urgestein Franz Parteder öffentlich ausgibt: Eine Dreier-Koalition wie in Graz aus KPÖ, Grünen und SPÖ - nur diesmal wohl unter Führung der SPÖ. Und damit erstmals die ÖVP auf Landesebene in Opposition.