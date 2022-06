"Wir sind sehr froh, dass es heute klappt" sagt Silvio Gabriel mit einem breiten Lächeln. Der Sänger und seine Band "Cuba Libre" wollten eigentlich schon letzte Woche die Latin-Live-Saison einläuten - doch das Wetter machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Auch am 1. Juni war die Wetter-Prognose lange unsicher. Gabriel und Band entschieden sich für Optimismus, bauten die Anlagen auf, machten den Soundcheck - und wurden belohnt: Der Regen ist ausgeblieben, das Publikum ganz und gar nicht. Tausende feierten die erste Ausgabe von Latin Live in diesem Sommer - und viele weitere werden folgen: Jeden Mittwoch um 18 Uhr findet die Veranstaltung am Grazer Lendplatz statt, und das bis Ende September.

Treffpunkt der Latino-Community

Latin Live ist inzwischen nicht nur ein kultureller Fixpunkt für viele Grazerinnen und Grazer, es ist auch "ein Treffpunkt der Latino-Community", wie die 33-jährige Austro-Kolumbianerin Alejandra erzählt. "Ich komme seit sieben Jahren fast jede Woche". Was ihr an der Veranstaltung besonders gefällt? "Das Tanzen! Aber auch Freunde zu treffen und einfach Spaß zu haben."

Das Publikum sitzt dabei in verschiedenen anliegenden Gastgärten, die fließend in einander übergehen, manche stehen an Stehtischen in der Mitte des Platzes und dutzende Paare wirbeln auf der Tanzfläche vor der Bühne hin und her. Insgesamt sind über Eintausend Grazerinnen und Grazer versammelt, lauschen der Musik, tanzen und trinken Cocktails, Aperol und Spritzer.

Für Alejandra (33) ist Latin-Live ein Treffpunkt der Grazer Latino-Community © Philipp Axmann

Lendplatz im Aufwind

Spontan vorbeigeschaut hat Martin (51), der das Lend-Viertel im Aufwind sieht: "Der Lendplatz hat sich total positiv entwickelt in den letzten Jahren." Vor allem von Latin Live hält er viel: "Es ist einfach eine super Stimmung mit der Livemusik."

Covid-19 kann die Stimmung heute nicht trüben, auch Martin macht sich keine größeren Sorgen: "Aber das ist wohl nur eine Verschnaufpause vom Virus - die müssen wir genießen."

Unter die Tanzpaare mischen sich Jung und Alt, nebeneinander und miteinander, von Kleinkindern, die ihre ersten Tanzschritte machen, bis hin zu Seniorinnen und Senioren ist alles dabei.