Dass die neuen Stadtteile Smart City und auch Reininghaus, in letzterem Viertel sollen ja im Endausbau rund 10.000 Menschen leben und arbeiten, den Grazer Immobilienmarkt aufmischen werden, war absehbar. Der international führende Immobiliendienstleister CBRE, der seit 2021 auch ein Büro in der steirischen Landeshauptstadt hat, skizziert nun detailliert eine spannende Entwicklung, die sich vor allem am Büroflächenmarkt abzeichnen könnte.