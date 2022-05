In der Hektik des Alltags fällt sie vielen wohl nicht auf. Doch so mancher Spaziergänger, der am Grazer Joanneumring entlangmarschiert, bleibt verdutzt stehen: Direkt vor dem Geschäft Wein&Co sind große Teile der Gehwegkante mit verwitterter grüner Farbe markiert. Der Rest eines Straßenfestes? Nein, vielmehr handelt es sich um bunte Zeugen einer Regelung, die einst unter Autolenkern in Graz für hitzige Debatten sorgte – und im Jahr 1984 als gesetzwidrig aufgehoben wurde.