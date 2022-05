Der 1. Juli markiert für Fahrgäste der öffentlichen Verkehrsmittel stets eine neue Zeitrechnung: An diesem Tag erhöhen sich schon seit vielen Jahren viele Tarife. So auch am 1. Juli 2022: Wie berichtet, sollen die Preise im Verbund im Schnitt um 3,78 Prozent teurer werden. So ist unter anderem geplant, dass die Stundenkarte von 2,50 auf 2,70 Euro steigt sowie das Tagesticket von 5,60 auf 5,80 Euro. Und während das Klimaticket mit 588 Euro günstig bleibt, soll die reguläre Jahreskarte künftig 504 anstelle von 490 Euro kosten.