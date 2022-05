Rund 11,5 Millionen Euro kostet ein Paket, das die Misere in der Elementarpädagogik in Graz beenden soll. Dieses Budget sei dringend notwendig, appellierte Familienstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) im Gespräch mit der Kleinen Zeitung an die Grazer Rathaus-Koalition: "Wir wollen verhindern, dass von Ganztags- auf Halbtagsbetreuung umgestellt wird. Es muss sich jetzt etwas tun." Von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) fehlt indes noch die Finanzierungszusage für diese Mittel.