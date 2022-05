Neben vielen anderen Maßnahmen, die uns alle wieder an vertraute Vor-Corona-Zeiten erinnern, bringt uns auch diese der Normalität wieder näher: Wegen der Pandemie blieben ja in den vergangenen beiden Jahren die vorderen Türen der Graz-Linien-Busse geschlossen, Fahrgäste mussten hinten einsteigen. Das wird sich nun ändern, wie man seitens der Graz-Linien der Kleinen Zeitung bestätigt: "Ab Montag, den 23. Mai, werden wir wieder die erste Tür in den Bussen und den erweiterten Fahrgastraum öffnen. Bundesweit gilt aber weiterhin die FFP2-Maskenpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln."