Wenn Xaver erklärt, wie die Luftfilterung in einem Zug funktioniert, dann denkt man, er ist studierter Techniker bei Siemens Mobility. Ohne Luft zu holen, haut er die Fachbegriffe raus. In Wahrheit geht Xaver in die Unterstufe des BRG Klusemann. Der "Zug", anhand dessen er den Prozess demonstriert, besteht aus einem Longboard, einer Pumpe, einem Ball und einem Handy.