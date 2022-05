Schon wieder Farbattacken in Graz. Diesmal wurden ein Verlagsgebäude im Stadtzentrum und eine Burschenschafter-Bude beschmiert. Mehr noch: Per aufgemalten Spruch wurde sogar zur Gewalt aufgefordert: "Burschis die Beine brechen", prangt an jenem Haus, in dem die Studentenverbindung "Corps Vandalia Graz" untergebracht ist.