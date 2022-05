So sehr Corona auch die Einkaufszentren im Großraum Graz getroffen hat, so sehr man nun auch die Teuerungswelle spürt – jene Niedergeschlagenheit, die zuletzt österreichweit die Branche erfasst, hat Murpark, Center West und Co. offenbar verschont. Das mag auch daran liegen, dass hiesige Häuser längst im Wandel sind. So setzt Shopping-Nord-Leiterin Heike Heinisser zusehends auf sanfte Anfahrten: Den Kunden bietet sie nicht nur Ladestationen und Abstellplätze für Elektroräder wie Scooter, sondern nun auch ein E-Auto zum Ausleihen – gar gratis, dafür mit werbewirksamem Center-Logo auf der Tür. Nein, auf Kerntugenden vergisst man dabei im Shopping Nord nicht: Im Juni eröffnet das Bubble-Tea-Lokal „Nerdy“, die McDonalds-Filiale soll zweistöckig ausgebaut werden. Und alle Autostellplätze bleiben trotz allem erhalten.