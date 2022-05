Gut, dass der erste Eindruck täuscht. Denn eigentlich wollten wir nachfragen, ob der Gastgarten vor der Tür in der Zinzendorfgasse vergrößert wurde, und betreten daher das Café Parks. Schmunzelnd schüttelt Hausherr Robert Rötzer den Kopf - und dreht diesen nach rechts. "Aber hier herinnen ist alles größer und neu." Und tatsächlich: Das Café im Univiertel bietet seit wenigen Tagen mehr als doppelt so viel Platz wie zuvor, hat man doch Räume nebenan - in Richtung Mensa/Sonnenfelsplatz - dazugenommen.