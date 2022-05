Sie ist an Farbenpracht kaum zu überbieten – die Kirschbaumalle am Grazer Rosenhain. Die üppig rosa blühenden Alleebäume sind auch heuer wieder ein Augenschmaus und ein beliebtes Fotomotiv. Im Ennstal blühten Birken, Nussbäume und Ulmen Ende April übervoll. Zwischen Klagenfurt und Graz fiel aufmerksamen Naturbeobachtern heuer die üppige Ahornblüte ins Auge. "Einigen von uns wird der Frühling 2020 noch in Erinnerung sein, als die Fichtenpollen unsere Autos und die Fensterscheiben gelblich staubig verfärbten. Für die nächsten Tage und Wochen ist mehr davon – ein spektakulärer Pollenregen, ein Blühen der Wälder – zu erwarten", so der Chef des Steirischen Naturschutzbundes.