700 Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber fanden sich am Donnerstag in der Grazer Messe ein, um den steirischen Weinjahrgang 2021 kennenzulernen. Die Kultveranstaltung hatten die Menschen in der Coronapause offenbar schon schwer vermisst: Sie war erneut ausverkauft, und wie immer kamen fast alle Gäste in steirischer Tracht.