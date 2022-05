Mehr Platz am Gehsteig, mehr Sicherheit für Radfahrer – so lässt sich die Novelle der Straßenverkehrsordnung zusammenfassen, die die türkis-grüne Bundesregierung am Freitag vorgestellt hat.

Die größten Neuerungen: Autofahrer müssen beim Überholen von Radfahrern innerorts mindestens einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einhalten – was auf vielen Grazer Straßen einem „Überholverbot light“ gleichkommt.