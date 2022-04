Das Modehaus gleich neben dem Leiner in der Annenstraße stand schon seit Jahrzehnten am Eck zum Eggenberger Gürtel. Generationen von Grazern haben dort Gewand der Kette C&A eingekauft. Inzwischen war der Standort schon länger geschlossen, jetzt wird das Gebäude abgerissen und gibt für Passanten derzeit spektakuläre Einblicke ins Innere frei. Bis 2024 soll hier ein Neubau entstehen, in den die Radisson-Gruppe mit dem ersten Hotel der Marke Radisson auf dem österreichischen Markt einziehen wird.