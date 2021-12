Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Georg Georgi ist kurz nach seinem 81. Geburtstag verstorben © KLZ/Hassler

Nein, in den letzten Jahrzehnten florierte das Geschäft in der Pizzeria Georgi nicht mehr so wirklich. Gab es Konzerte in der Stadthalle oder auf dem Messeareal, freute sich Georg Georgi noch über Umsätze in seinem Lokal, das einst Goldgrube und ein Fixstern am Grazer Gastro-Himmel war. Der Neon-Schriftzug und die Patina des Lokals kündeten noch ein wenig von den goldenen Zeiten. Im Inneren war die Pizzeria auch eine Art Greißlerei voll Naschereien und Tand. Der Wirt selbst war Legende und Original. Ende November ist er verstorben, wie die Redaktion erst jetzt erfahren hat. Am 3. Dezember wurde er am St. Peter Stadtfriedhof beigesetzt. Er hinterlässt vier Kinder.