Sekundenschlaf?Tram gegen Tram: Vier Verletzte nach Auffahrunfall auf Grazer Hauptplatz

Die Fahrerkabine hat es ganz schön erwischt. © Kloiber

Ein ungewöhnlicher Straßenbahnunfall hat in Graz am Montag in der Früh für Störungen im Linienverkehr gesorgt. "Auf dem Hauptplatz im Haltestellenbereich Richtung Jakominiplatz ist eine "600er" auf einen Cityrunner aufgefahren", bestätigt Holding-Graz-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler. Es dürfte sich um eine Unachtsamkeit des Lenkers gehandelt haben: "Leider gibt es vier Verletzte. Am frühen Nachmittag hieß es seitens der Polizei, der Tramfahrer habe angegeben, dass es sich um einen Sekundenschlaf gehandelt haben könnte. Er selbst sowie insgesamt drei weitere Fahrgäste (zwei Männer, 44, 79 und ein Mädchen, 12) erlitten leichte Verletzungen.