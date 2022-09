Was haben Lendwirbel und Grieskram gemeinsam? Die Grätzlfeste finden beide rechts der Mur statt, sie zeichnen sich durch bunt-fröhlichen Aktivismus zur Belebung des öffentlichen Raums aus und es ist nicht ganz einfach, sich einen vollständigen Programmüberblick zu verschaffen. Aber hier auf der Homepage bieten die Grieskram-Veranstalter doch einen guten Überblick über die unzähligen Aktionen und Konzerte, die am Samstag angesetzt sind.

Das beste Rezept also: Raus in die Gassen und sich einfach durchs Viertel treiben lassen. Was fix ist – von der Bier Bar in der Griesgasse, wo es etwa Cevapcici und Süßkram gibt, bis zum Rösselmühlpark gibt es viel Kulinarik – in Form eines authentischen Streetfoodmarkts mit allem, was der Gries zu bieten hat.

Impressionen aus dem Vorjahr:

Den Griesplatz nicht nur als Verkehrsknotenpunkt, sondern als Lebensraum unterschiedlichster Menschen zu zeigen, darum geht es beim Nachbarschaftsfest Grieskram – und das hat sich mittlerweile ordentlich ausgebreitet: Zwischen Griesgasse, Entenplatz und Rösselmühlpark gibt es heute ab 10 Uhr volles Programm. Geboten werden Streetfood aus Ghana bis Syrien, Kunst, Swingtanz, Auflegerei und Trommelworkshops, Rundgänge und natürlich viel Musik, u. a. mit Masala Brass Kollektiv, Freaky Friday Jailhouse Gang, Eva Plankton Duo (Album Release!), Banki Moon und "keine Angst!".

In der Postgarage und im Club Wakuum gibt es dann für alle Nachtvögel auch eine Nightline. Im Wakuum lädt der "Grazer Fürst des schlechten Geschmacks" zum "Umtrunk und Tanze" mit Liveacts wie "Crystal Ina Stürmer", in der PoGa hostet Sub K. Gries eine Party mit einer Extraportion Liverap.