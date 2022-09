Nachdem am Donnerstag beim autofreien Tag einige Straßen für das Mobilitätsfest gesperrt wurden und am Freitag beim weltweiten Klimastreik und beim "Auto:frei:tag" Autolenker ausgebremst wurden, sind am Samstag die Fahrradfahrer an der Reihe, und zwar die ganz jungen: Bei der Demo "Kidical Mass" radeln Erwachsene und Kinder gemeinsam 4 Kilometer durch die Stadt. Auch Laufräder, Scooter, Roller, Anhänger und Lastenräder waren willkommen. Die österreichweite Aktion ist eine "kleine Schwester" der Critical Mass, die für eine bessere Fahrrad-Infrastruktur eintritt. Eine Forderung ist, dass sich auch die Kleinen und ihre Familien sicher und selbstständig mit dem Fahrrad in der Stadt bewegen können. Die Aktion wurde gerade erst beim VCÖ Mobilitätspreis 2022 in der Kategorie Kindgerechtes Verkehrssystem ausgezeichnet.

Die Bedingungen für Radfahrende würden an vielen Stellen im Hinblick auf Sicherheit und Komfort schwer zu wünschen übrig lassen, meinen die Veranstalter vom Verein Moveit Graz. Deshalb fordert man eine kindergerechte Radinfrastruktur mit autofreien Zonen vor Schulen, kindergerecht gestalteten Kreuzungen, Radspielplätzen und sicheren Abstellplätzen für Lastenräder.

Die "Kidical Mass" startet am Samstag um 15 Uhr in der Franz-Graf-Allee neben der Oper, wo es auch einen Fahrradspielplatz gibt. Die Abfahrt mit Fahrrädern erfolgt um ca. 15.15 Uhr und nochmals um ca. 15.45 Uhr.

Programm:

15:00 Uhr – Reden, Musik und Zusammenkunft in der Franz-Graf-Allee

15:15 Uhr – Start 1. Runde (4 km – Gemütlich)

15:45 Uhr – Start 2. Runde (4km – Schnell)

16:00 – 17:30 Uhr – Fahrradspielplatz und Musik in der Franz-Graf-Allee

Verkehrsbehinderungen

In der Zeit von 12.30 bis 18.30 Uhr werden Straßenbahn- und Buslinien immer wieder angehalten. Die Strecke Franz-Graf-Allee/Oper – Opernring – Joanneumring – Radetzkystraße – Radetzkybrücke – Brückenkopfgasse –Griesplatz – Zweiglgasse – Augartenbrücke – Grazbachgasse – Dietrichsteinplatz – Schlögelgasse – Luthergasse –Glacisstraße – Franz-Graf-Allee wird zweimal befahren. Die Buslinie 30 fährt zwischen Kaiser-Josef-Platz und Geidorfplatz über die Glacisstraße. (Details bei den Holding Graz Linien)