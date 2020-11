Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Variobahn ist knapp 27,5 Meter lang - die neuen Garnituren werden länger sein © Jürgen Fuchs

Mit der Zahl der Einwohner wächst in der steirischen Landeshauptstadt auch das Straßenbahnnetz: Bereits Ende des kommenden Jahres werden Bims auch in die neuen Grazer Stadtteile Reininghaus und Smart City sausen. Ein paar Runden später, Ende 2023/Anfang 2024, wird auch die sogenannte "Innenstadt-Entflechtung" Realität - dass also die Herrengasse entlastet wird und die Straßenbahnenlinien 1, 4, 6 und 7 via Radetzkyspitz – Neutorgasse – Andreas-Hofer-Platz – Tegetthoffbrücke und Belgiergasse fahren.