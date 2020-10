In diesen Tagen schmeißt sich der Abendhimmel oft in ein knalliges rot-gelbes Gewand. Was dahinter steckt.

Der eindrucksvolle Abendhimmel über Graz © Webcam Stadt Graz

Es ist ein eindrucksvolles Schauspiel, das sich seit vielen Tagen in schöner Regelmäßigkeit am Abendhimmel zeigt: ein gelb-rotes Farbenspiel, so als würde der Himmel "brennen". Besonders schön kommt diese "Abendvorstellung" unter anderem auf dem Grazer Jakominiplatz zur Geltung, wenn sich die Himmelsfarben in den Straßenbahnschienen am Boden spiegeln.