Nein, kein Archivfoto - sondern dieser Tage von Angelika Puntigam am Schöckl aufgenommen © LR Puntigam

Zugegeben, aktuell geben an diesem Freitag auf dem Schöckl eher Nebel und dichte Wolken den Ton an - doch ein Blick durch die Webcam der Holding Graz, mehr nach unten gerichtet, zeigt es: In der Nacht auf heute hat es am Grazer Hausberg wieder geschneit! Somit herrscht seit Tagen nur ein paar flotte Schritte von der Landeshauptstadt entfernt bereits Winter!