Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Flashmob findet statt © Karin Schuster

Noch nie standen Betreuungs- und Pflegepersonen so sehr im Mittelpunkt wie im heurigen Jahr. Nicht zuletzt Corona zeigte auf, wie wichtig diese Berufsgruppe ist, die WHO rief das Jahr 2020 zum "Jahr der Pflegenden" aus. Dennoch müssen die in diesen Sparten Tätigen immer noch in den Mittelpunkt gerückt werden, sicht- und hörbar werden.