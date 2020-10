Benefiz-Konzert"Music for Moria": Grazer veranstalten Festival für griechisches Flüchtlingslager

Facebook

Das steirische Funk-Rock-Aushängeschild "Candlelight Ficus" spendet seine Gage für das Flüchtlingscamp Moria © kk

Alles endet, aber nie die Musik. So könnte das Motto des Benefizkonzerts "Music for Moria" lauten, das diesen Freitag (17.30 Uhr) in der Kirche Graz-Münzgraben stattfindet. Der Hintergrund: Um dem Leid im griechischen Flüchtlingslager Moria in kleinen Schritten ein Ende zu bereiten, veranstalten die Evangelische und Katholische Jugend Steiermark gemeinsam ein Festival. Die Gagen der gastierenden Musiker und die Ticket-Einnahmen werden an die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" gespendet.