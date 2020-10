Am Montag soll es trocken bleiben, in der restlichen Wochen ist immer wieder mit Niederschlägen zu rechnen.

Oben weiß, unten grün: Am Schöckl liegen schon bis zu 25 Zentimeter Schnee © Schöckl Webcam

"Etwa 25 Zentimeter Schnee", jubelt das Team der Schöcklblickkamera. Und tatsächlich: Wer Anfang Oktober schon den Winter erleben will, der ist am Grazer Hausberg richtig. In der Nacht auf Montag war Frau Holle über dem Schöckl fleißig, der Schnee liegt nicht nur am Gipfel, sondern reicht durchaus weit hinunter. Aber Achtung: Wer sich zur Schneeballschlacht aufmachen will, muss derzeit zu Fuß den Berg erwandern. Aufgrund der starken Windböen ist der Seilbahnbetrieb eingestellt (Stand Montagvormittag; aktuelle Infos unter der Telefonnummer 03132/23 32)